Часть кемеровчан получила доступ к горячей воде

По данным экстренных служб, с субботу, 19 июня, с 16:00 горячая вода появилась в кранах жителей многоквартирных домов, проживающих в следующих кварталах:
- № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 48, 49, 50, ул. Ноградская 13, в квартале 14 Центрального района до реки Искитимки;
- №15 Центрального района в Заискитимской части города и кварталах № 14 (от ТК-59), 16, 17, 18, 19, 20 (от ТК-6/1 и 6Б), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 (от ТК-10/8).
- №59 и Предзаводской поселок в Заводском районе города.
Отметим, что управляющие компании заранее уведомили телефонограммами, чтобы специалисты своевременно открыли задвижки на домах. При этом в остальные дома подача воды будет проводиться по мере готовности тепловых сетей, на которых находятся и устраняются повреждения.
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