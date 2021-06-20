+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Часть кемеровчан получила доступ к горячей воде

0
Фото:  

После планового отключения водоснабжения, горячая вода поступила в дома некоторых жителей кузбасской столицы.

По данным экстренных служб, с субботу, 19 июня, с 16:00 горячая вода появилась в кранах жителей многоквартирных домов, проживающих в следующих кварталах:

  • № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 48, 49, 50, ул. Ноградская 13, в квартале 14 Центрального района до реки Искитимки;
  • №15 Центрального района в Заискитимской части города и кварталах № 14 (от ТК-59), 16, 17, 18, 19, 20 (от ТК-6/1 и 6Б), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 (от ТК-10/8).
  • №59 и Предзаводской поселок в Заводском районе города.

Отметим, что управляющие компании заранее уведомили телефонограммами, чтобы специалисты своевременно открыли задвижки на домах. При этом в остальные дома подача воды будет проводиться по мере готовности тепловых сетей, на которых находятся и устраняются повреждения.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26197

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined