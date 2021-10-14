Часть кемеровчан на сутки лишится холодной воды

Без холодной воды на время останутся некоторые жители микрорайона Южный в городе Кемерово. Согласно сообщению от местных властей, отключение подачи произойдет в 9:00 16 октября до 9:00 17 октября.

— Под временное отключение попадают 127 многоквартирных домов, 40 административных зданий, 8 детских садов, 4 школы, а также частично — 80 улиц частного сектора, четыре из которых — в поселке Новоискитимске, — рассказали подробности в кемеровской администрации.

Отмечается, что в указанное время специалисты заменят запорную арматуру на улице Космической, 28. Для жителей домов будет организован подвоз питьевой воды.