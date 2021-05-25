Часть готовящихся к выпускному одиннадцатиклассников могут получить материальную помощь в Кузбассе

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Учащиеся одиннадцатых классов в Кемеровской области из малообеспеченных семей получат по 10 тысяч рублей на подготовку к выпускному вечеру в рамках социальной акции, стартовавшей накануне в Кузбассе.

В Кемеровской области малообеспеченные одиннадцатиклассники могут подготовиться к выпускному вечеру при поддержке региональных властей. Получить помощь региона указанная категория школьников сможет в рамках социальной акции, проводимой в Кузбассе ежегодно.


Отмечается, что пособие предназначается только для тех выпускников, доход семьи которых на одного человека равен или ниже 10727 рублей. Однако в качестве исключения к претендентам на матпомощь причисляют и тех выпускников, которые находятся на полном государственном обеспечении.

- Чтобы оформить льготу, одному из родителей выпускника текущего учебного года необходимо написать заявление на имя губернатора Кузбасса, приложить справку о составе семьи, сведения о реквизитах банковского счета получателя пособия, открытого в кредитной организации, а также справки о доходах всех членов семьи (заработная плата, пенсия, пособие по безработице, стипендия, алименты) и данные или копию СНИЛС (для внесения данных получателя в ЕГИСО), - уточнили в администрации правительства Кузбасса.

Весь перечень документов, описанный выше, можно передать в бумажном либо электронном виде в муниципальный орган управления образованием там, где проживает выпускник. Заявки на материальную помощь принимаются до 15 июня.

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