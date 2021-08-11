Часть еще одного кемеровского ТЦ попала на продажу за 40 млн рублей

Речь идет о части торгового центра "Южный Квартал" на улице Автозаводской. Соответствующее объявление появилось на специализированном сайте.
Продаваемое помещение площадью почти 190 кв.м. находится на первом этаже здания. Как уверяет автор предложения, торговая точка стабильно приносит высокий доход и сейчас сдано в долгосрочную аренду.
Среди прочих плюсов продавец отметил высокий трафик, хорошую транспортную развязку, парковку.
— Продуманная концепция наполнения обеспечивают бесперебойную работу торгового центра, — говорится в тексте.
Купить площадку может любой желающий за 40 млн рублей.
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