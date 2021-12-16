Часть елочных базаров в Кемерове не открылась из-за погоды

Накануне в Кемерове должны были открыться елочные базары, однако местные жители обнаружили, что на некоторых из обозначенных адресов продажа праздничных деревьев не осуществляется.

Сотрудники городской администрации пояснили, что владельцы торговых точек могут сами устанавливать дату открытия, и в данном случае некоторые предприниматели решили повременить из-за сильного мороза и связанных с ним проблем с транспортировкой. Об этом пишет VSE42.Ru со ссылкой на мэрию Кемерова.

Напомним, что ранее власти кузбасской столицы сообщали об открытии елочных базаров на 76 точках города.