Накануне, 16 июля, в социальных сетях появился ролик, снятый жильцами многоэтажного дома в Кемерове. Горожане запечатлели на видео женщину, которая уселась прямо на землю и распевалась во весь голос, при этом жестикулируя.

– Чарующая сирена пленит своим пением жителей кемеровской многоэтажки в 5 утра, – пошутил автор поста в одном из пабликов "ВКонтакте".

Комментаторы предположили, что женщина могла находиться в состоянии опьянения или страдать от расстройства психического здоровья. Некоторые пользователи Сети отметили, что горожанка спела свою партию достаточно ровно, а жестикуляция придала "выступлению" убедительности.