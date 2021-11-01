7 ноября в 17-00 «Чарлей и его тётя» 12+

Спектакль «CHARLEY & ЕГО ТЁТЯ» в новом жанре – музыкальный ситком! Он создан по мотивам классической английской комедии Б.Томаса «Тётушка Чарли». Неординарная история перевоплощения оксфордского студента в тётушку его друга, миллиардершу из Бразилии.

История бесконечного дурачества, радости, лёгкости существования. История о больших деньгах и большой любви. История о том, как просто притворяться, но как сложно проявлять настоящие чувства.

Молодые, энергичные, талантливые артисты нашего театра Владимир Жуков и Анна Теплова, Вячеслав Соболев и Алёна Петрова, Сергей Гнедь и Екатерина Марчук, и многие другие будут жечь вместе с командой профессиональных музыкантов «JAZZ VEGASS».

Вы думали, что англичане чопорные и скучные? Мы докажем вам обратное!

Продолжительность спектакля - 2 часа.

Цена билета от 200 до 800 рублей.