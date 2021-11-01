7 ноября в 17-00 «Чарлей и его тётя» 12+
Спектакль «CHARLEY & ЕГО ТЁТЯ» в новом жанре – музыкальный ситком! Он создан по мотивам классической английской комедии Б.Томаса «Тётушка Чарли». Неординарная история перевоплощения оксфордского студента в тётушку его друга, миллиардершу из Бразилии.
История бесконечного дурачества, радости, лёгкости существования. История о больших деньгах и большой любви. История о том, как просто притворяться, но как сложно проявлять настоящие чувства.
Молодые, энергичные, талантливые артисты нашего театра Владимир Жуков и Анна Теплова, Вячеслав Соболев и Алёна Петрова, Сергей Гнедь и Екатерина Марчук, и многие другие будут жечь вместе с командой профессиональных музыкантов «JAZZ VEGASS».
Вы думали, что англичане чопорные и скучные? Мы докажем вам обратное!
Продолжительность спектакля - 2 часа.
Цена билета от 200 до 800 рублей.
13 ноября в 17-00 и 19 ноября в 18-30
«Дачный роман» 12 +
Известные советские драматурги Владимир Константинов и Борис Рацер сочинили историю о любви Татьяны Андреевны и Вадима Петровича, немолодых людей, которые встретились случайно, на даче, в череде забавных и смешных обстоятельств.
Перед нами возникает созданная режиссером Василием Лукьяненко атмосфера безмятежного прошлого, советского времени, той жизни, которую мы вспоминаем с радостью и удовольствием. Вместе с тем режиссер учитывает темпоритмы сегодняшнего дня, бег времени, и наполняет пьесу дыханием современной жизни, ее силой и динамикой. Воплощение этого – перебравшиеся на лето за город, поближе к речке, солнцу, лесу и воздуху, молодежь, отдыхающие. На их глазах происходят события дачного романа – и радости и неловкости первой встречи, и ревность к соседке, и недовольство дочери Татьяны Андреевны и ее зятя, и много веселых нелепостей, как и положено комедии.
Эта веселая история так вас захватит, что вам захочется окунуться в то безвозвратно и навсегда ушедшее солнечное время, наполненное вниманием близких, добротой, поддержкой, чего отчаянно не хватает нам сейчас, когда все измеряется деньгами и выгодой. Захочется вместе с главными героями спеть любимые песни – «Ноктюрн» («Как тебе сейчас живется»), «Синюю вечность», «Комарово», «Старый клен». Тем более что «подпевать» будет оркестр Музыкального театра Кузбасса.
Продолжительность спектакля - 2 часа. 20 мин.
Цена билета от 300 до 1000 рублей.
21 ноября 17-00 «Голубая камея» 12+
XVIII век. Блестящая эпоха правления Екатерины II Великой, золотой век русской истории, время роскошных балов, дворцов, фаворитов и самозванцев, заговоров и интриг. Время удивительных тайн, многие из которых будоражат умы и фантазию до сих пор.
В высшем свете русской столицы переполох: объявилась неведомая наследница русского престола, называющая себя княжной Таракановой. Кто она? Откуда взялась? Екатерина II в гневе, она посылает известного ловеласа и героя русско-турецкой войны графа Алексея Орлова изловить авантюристку и привезти в Петербург. И Орлов отправляется навстречу приключениям и любви. В России Елизавету Тараканову ждут разлука, предательство, заточение в крепости, надежда и разочарование. Но у нее есть голубая камея – подтверждение ее знатного происхождения и залог будущего счастья.
Продолжительность спектакля - 2 часа.
Цена билета 300-1000 рублей
24 ноября в 18-30 «Кофейная кантата» 6+
В Музыкальном театре Кузбасса состоится необычное событие, которое заинтересует поклонников и друзей театра, настоящих гурманов, любителей кофе и гениальых композиций на все времена.
Посетившие этот вечер зрители смогут ощутить волшебное воздействие музыки: даже если кто-то из гостей равнодушно относится к кофе, послушав уникальную по красоте «Кофейную кантату» Баха, полюбит этот напиток непременно. Музыкальный театр подготовил для этого вечера множество интереснейших историй из «жизни» кофе – например, почему девушкам в Германии не разрешалось пить кофе. Зрители смогут узнать увлекательную историю создания «Кофейной кантаты», погрузиться в атмосферу Германии XVIII века, установить своеобразную связь между временем Баха и современностью.
В программе примут участие артисты театра – лауреаты международных конкурсов Татьяна Павлова, Вячеслав Соболев, солист филармонии Кузбасса Олег Маликов и камерный ансамбль Музыкального театра под управлением дирижера Анастасии Тузовой.
Продолжительность спектакля - 1час.
Цена билета 1000 рублей
Напомним, что с 15 ноября в Кузбассе вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. В частности, ограничения затронули посещение учреждения культуры.
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