Бывший замначальника полиции Кузбасса лишился свободы за взятку

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Суд вынес приговор экс-заместителю начальника полиции Кемеровской области. Его обвиняли в получении взятки.

Согласно официальной информации, 44-летний заместитель начальника полиции Кузбасса по оперативной работе признан виновным в покушении на получение взятки и получении взятки должностным лицом в крупном размере. Установлено, что обвиняемый получил от предпринимателя из города Белово крупную сумму денег в обмен на прекращение обысков.

"За прекращение оперативно-розыскных мероприятий и непроведение их в дальнейшем он через посредников предложил мужчине передать ему 500 тысяч рублей. После получения указанной суммы от посредников обвиняемый попросил их сообщить предпринимателю, что ему необходимо передать еще 300 тысяч рублей", ‒ сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Результаты проведенных в ходе расследования экспертиз подтвердили коррупционный способ получения денег. Изначально мужчина не сотрудничал с правоохранителями, на окончании предварительного следствия вину не признал. Суд назначил кузбассовцу наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права занимать некоторые должности и с лишением специального звания.


Напомним, что задержание замначальника главы полиции Кузбасса прошло в мае 2019 года. Мужчину отстранили от должности и поместили под стражу.

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