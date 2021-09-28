Бывший замгубернатора Кузбасса попал под арест по обвинению в злоупотреблении полномочиями

Согласно решению Басманного районного суда Москвы, бывшего заместителя губернатора Кузбасса по строительству Антона Сибиля потребовали отправить в СИЗО. Отмечается, что его обвиняют по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями), о чем сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник. Санкции вменяемой ему статьи предусматривают до десяти лет колонии. По предположениям, экс-чиновник уехал в Испанию.

— Сибиль должен быть взят под стражу с момента его задержания на территории России или после его обнаружения и экстрадиции из-за рубежа, — пишет издание.

Уроженец Кемерова занимал пост с августа 2010-го по июнь 2012 года и в течение этого периода якобы оформлял строительные контракты на выгодных условиях на свою и другие компании. По данным "Коммерсанта", в частности, ООО "Строительная компания "Ремстройторг"" заключило два контракта на строительство военного городка в Кемерове. Однако по результатам проверки оказалось, что есть существенные нарушения. На тот момент другой собственник уже сменил Сибиля и захотел решить вопрос обходным путем.

Было возбуждено дело по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ о незаконном вознаграждении, а "Ремстройторг" получил 20 млн рублей штрафа. Также во время строительства военного городка возбудили дело об уклонении от уплаты налогов на 180 млн рублей, которое было прекращено после погашения суммы.