Бывший замгубернатора Кузбасса попал под арест по обвинению в злоупотреблении полномочиями

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Суд санкционировал заочный арест экс-замгубернатора Кемеровской области. Ранее он был самым молодым чиновником, занимавшим данный пост.

Согласно решению Басманного районного суда Москвы, бывшего заместителя губернатора Кузбасса по строительству Антона Сибиля потребовали отправить в СИЗО. Отмечается, что его обвиняют по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями), о чем сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник. Санкции вменяемой ему статьи предусматривают до десяти лет колонии. По предположениям, экс-чиновник уехал в Испанию.

— Сибиль должен быть взят под стражу с момента его задержания на территории России или после его обнаружения и экстрадиции из-за рубежа, — пишет издание.

Уроженец Кемерова занимал пост с августа 2010-го по июнь 2012 года и в течение этого периода якобы оформлял строительные контракты на выгодных условиях на свою и другие компании. По данным "Коммерсанта", в частности, ООО "Строительная компания "Ремстройторг"" заключило два контракта на строительство военного городка в Кемерове. Однако по результатам проверки оказалось, что есть существенные нарушения. На тот момент другой собственник уже сменил Сибиля и захотел решить вопрос обходным путем.


Было возбуждено дело по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ о незаконном вознаграждении, а "Ремстройторг" получил 20 млн рублей штрафа. Также во время строительства военного городка возбудили дело об уклонении от уплаты налогов на 180 млн рублей, которое было прекращено после погашения суммы.

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