Бывший водитель медучреждения в Кузбассе отправился в колонию за смертельное ДТП

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Суд в Кемеровской области вынес приговор мужчине, который устроил смертельную аварию, будучи за рулем санитарного автомобиля.

Инцидент произошел в январе 2020 года на улице Шоссейной в Киселевске. Водитель санитарного автомобиля "УАЗ" сел за руль в состоянии опьянения, из-за чего не справился с управлением и отправил транспортное средство в занос. Машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с многотонным грузовиком Scania. В результате аварии погибла 60-летняя пассажирка "УАЗа".


Суд признал киселевчанина виновным в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Мужчина получил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии-поселении, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Кроме того, осужденный на два года лишился прав на управление транспортом. Приговор вступил в силу.

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