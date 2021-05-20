Бывший сотрудник кузбасской колонии получил срок за помощь заключенным

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Суд вынес приговор в отношении экс-сотрудника исправительной колонии в Кузбассе, обвиняемого в оказании заключенным услуг за деньги.

26-летний осужденный занимал должность начальника отряда отдела воспитательной работы с осужденными в одном из мест лишения свободы на территории Кемеровской области. С декабря 2019-го по март 2020 года он помогал заключенным, пронося в учреждение запрещенные предметы по предварительному сговору.

— Родственники осужденных зачисляли осужденному деньги на банковскую карту, после чего он передавал запрещенный предмет, — сообщили в областном СУ СКР.

Так, бывший сотрудник колонии приносил телефоны и спиртное, за что получал от 10 до 177 тыс. рублей. Как оказалось, всего ему удалось таким образом "заработать" 215 тыс. рублей.


После того, как мужчину разоблачили, он попал на скамью подсудимых: ему было предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям. В результате суд приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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