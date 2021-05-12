Бывший участник новокузнецкого ХК "Металлург" Владислав Егин умер, о чем стало известно из сообщения пресс-службы клуба.
– Ушел из жизни Владислав Егин <...> В 2011 году Владислав, выступавший на позиции защитника, пополнил состав нашей команды и играл за "Металлург" на предсезонных турнирах, – говорится в публикации.
Отмечается, что спортсмен скончался после осложнений, появившихся из-за COVID-19, пишет "Чемпионат". Егин завершил карьеру в 26 лет, затем был детским тренером.
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