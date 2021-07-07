Бывший губернатор Кузбасса Тулеев рассказал о звонке Путина в день празднования юбилея региона

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Экс-глава Кемеровской области сообщил, что разговаривал с президентом России по телефону в день проведения торжественных мероприятий по случаю 300-летия региона. Публикация с соответствующей информацией появилась в Instagram-аккаунте Амана Тулеева.

Как уточнил бывший глава шахтерского края, президент страны сам позвонил ему вечером в день празднования юбилея Кузбасса. Глава государства поинтересовался состоянием его здоровья, а также общим положением дел и успехами экс-руководителя Кемеровской области.

- Я ответил, что здоровье на троечку. Президент сказал вытягивать здоровье на оценку повыше, пожелал успехов, предложил звонить в любое время, - написал Тулеев.

В этой же публикации он отметил, что сам на мероприятиях, посвященных празднованию 300-летия Кузбасса, отсутствовал.


Напомним, что накануне в Кемеровскую область с рабочим визитом прибыл Владимир Путин. День прилета президента страны совпал с датой празднования 300-летия региона. Глава государства посетил торжественные мероприятия и поздравил жителей Кузбасса с праздником.

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