Бывшие замглавы Кузбасса отправятся в колонию за вымогательства

Сегодня, 30 декабря, в Кемерове прошло заседание Центрального районного суда, где был озвучен приговор фигурантам дела о вымогательстве акций разреза "Инской". Фигурантами этого дела были, в том числе, два бывших заместителя главы региона: Александр Данильченко и Алексей Иванов. Суд признал экс-чиновников виновными.

‒ Признать Иванова виновным и назначить наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Признать Данильченко виновным и назначить наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, ‒ передает постановление судьи ТАСС.

Кроме того, суд постановил взыскать в пользу Антона Цыганкова, предыдущего акционера предприятия, 500 тысяч рублей с Иванова и 200 тысяч рублей с Данильченко.