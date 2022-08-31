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Бывшее здание полиции загорелось в Кемерове

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Фото:  

Жители Южного рассказали корреспонденту AVOKADO, что вчера на улице Сергея Тюленина, 5 загорелась "заброшка", где раньше располагалось отделение полиции.

По словам собеседницы издания, пожарные съехались к двухэтажному зданию на улице Сергея Тюленина, 5 на Южном вчера во вторник, 30 августа. Девушка добавила, что раньше там располагался отдел полиции, однако после "переезда" строение облюбовали подростки, которые неоднократно проникали внутрь объекта. К прибытию пожарных из "заброшки" валил дым.

Сигнал поступил в 17:37. На тушение были отправлены 17 человек и четыре единицы техники. В результате на первом этаже обгорело деревянное перекрытие меду этажами, – прокомментировали AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.

Ликвидировать огонь специалистам удалось к 17:45. Предварительно, все произошло из-за неосторожного обращения с огнем.


Также горожанка поделилась кадрами с места, где ранее возникло ЧП. Судя по фото, в настоящий момент у стен кирпичного дома расположена крупная свалка. Каких-либо признаков горения на фото нет.

Фото: Avokado

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