Бывшее здание полиции загорелось в Кемерове

По словам собеседницы издания, пожарные съехались к двухэтажному зданию на улице Сергея Тюленина, 5 на Южном вчера во вторник, 30 августа. Девушка добавила, что раньше там располагался отдел полиции, однако после "переезда" строение облюбовали подростки, которые неоднократно проникали внутрь объекта. К прибытию пожарных из "заброшки" валил дым.

– Сигнал поступил в 17:37. На тушение были отправлены 17 человек и четыре единицы техники. В результате на первом этаже обгорело деревянное перекрытие меду этажами, – прокомментировали AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.

Ликвидировать огонь специалистам удалось к 17:45. Предварительно, все произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

Также горожанка поделилась кадрами с места, где ранее возникло ЧП. Судя по фото, в настоящий момент у стен кирпичного дома расположена крупная свалка. Каких-либо признаков горения на фото нет.