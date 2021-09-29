Бывшая замгубернатора Кузбасса заняла высокий пост в системе ОМС России

Чиновница рассказала о вступлении в новую должность в среду, 29 сентября, в своем Instagram-аккаунте.
– Приступила к работе в должности: начальник Управления по организации ОМС Федерального фонда ОМС, – написала Малышева.
Она отметила, что в перечень задач войдет взаимодействие с территориальными фондами ОМС, медицинскими учреждениями и страховыми фирмами.
Елена Малышева, занимавшая пост заместителя губернатора Кузбасса с августа 2018 до декабря 2019 года, была уволена по решению Сергея Цивилева после оптимизации региональных медучреждений и истории с закрытием роддома в Кировском районе кузбасской столицы.
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