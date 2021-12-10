Бывшая кузбасская чиновница пойдет под суд за хищение более 40 млн рублей

По данным правоохранителей, киселевчанка занимала должность главы учреждения "Управление муниципального заказа по ремонту и строительству". В 2019 и 2020 годах организованная преступная группа, в которую входила чиновница, похищала средства из бюджета при приобретении жилья для детей-сирот и переселяемых из ветхих домов. При покупке заключались контракты, в которых указывалась завышенная цена квартир. Всего ОПГ удалось похитить более 40 млн рублей.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, организованной преступной группой". Бывшую чиновницу обвиняют в совершении 62 преступлений, сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Дело будет передано в суд для дальнейшего рассмотрения. В отношении еще двух лиц продолжается предварительное расследование.