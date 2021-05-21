Бывшая директор турфирмы в Кузбассе предстанет перед судом за совершение 90 преступлений

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Дело о мошенничестве рассмотрят в новокузнецком суде. В совершении почти сотни преступлений обвиняется экс-директор туристической компании. Противозаконно женщине удалось заработать почти 11 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Кузбасса, 39-летняя жительница Новокузнецка, стоявшая во главе агентства по оказанию туристических услуг, совершила, пользуясь должностным положением, 90 преступлений, которые предусмотрены статьей о мошенничестве.


Таким образом, свою преступную деятельность горожанка вела с декабря 2017 по октябрь 2018 года. Всего ей удалось похитить 10 миллионов 852 тысячи рублей. Деньги были переданы клиентами компании в качестве оплаты за услуги организации, однако их им не оказывали.


Женщине может грозить до 6 лет заключения в местах лишения свободы. Помимо того, ее могут обязать и выплатить штраф, размер которого может составить 80 тысяч рублей по каждому из преступлений.


К текущему моменту дело с обвинительным заключением уже было направлено на рассмотрение в суд.

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