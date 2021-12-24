Сегодня, 24 декабря, суд вынес приговор главе инспекции Гостройнадзора Кузбасса Светлане Шенгерей и руководителю ООО "ИСК "Ресурс" Никите Чередниченко.
Их обвиняли, в зависимости от совершенных преступлений, в:
Никита Чередниченко – п. "б" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств" и ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки";
Светлана Шенгерей – ч. 3 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями".
Суд признал их вину и назначил наказание. Шенгерей получила семь лет лишения свободы, Чередниченко – 15 лет заключения, сообщает ТАСС.
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