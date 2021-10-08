Бюджетное учреждение Кузбасса задолжало миллионы рублей по государственным контрактам

Бюджетное учреждение, расположенное в Тисульском районе, заключило государственный контракт на поставку товара. Выполнить заявленные услуги должны были коммерческие организации. Однако когда последние исполнили условия контракта, денег они не получили.
‒ В результате перед субъектами предпринимательства образовалась задолженность в размере более 19 млн рублей, ‒ сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.
На сегодняшний день долг перед коммерческими организациями полностью выплачен.
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