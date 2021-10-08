Бюджетное учреждение Кузбасса задолжало миллионы рублей по государственным контрактам

Бюджетное учреждение, расположенное в Тисульском районе, заключило государственный контракт на поставку товара. Выполнить заявленные услуги должны были коммерческие организации. Однако когда последние исполнили условия контракта, денег они не получили.

‒ В результате перед субъектами предпринимательства образовалась задолженность в размере более 19 млн рублей, ‒ сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

На сегодняшний день долг перед коммерческими организациями полностью выплачен.