Бытовая оплошность привела к пожару в девятиэтажке в Ленинске-Кузнецком

0
Фото:  

В Ленинске-Кузнецком минувшим днем жители девятиэтажки на проспекте Химиков в спешке покидали квартиры из-за пожара, что вспыхнул в одной из квартир.

Вчера в воскресенье, 10 июля, в девятиэтажном доме на бульваре Химиков в Ленинске-Кузнецком загорелась одна из квартир, что на шестом этаже. Как оказалось, около 14:25 пламя охватило комнату из-за неосторожного обращения с бытовыми электроприборами. На тушение выезжали 15 человек и пять автоцистерн.

К их прибытию из окна шел дым, а из строения самостоятельно эвакуировались четверо взрослых и ребенок. В результате обгорели мебель, вещи на площади 8 "квадратов", сказали AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу

Обошлось без пострадавших. Полностью ликвидировать огонь удалось только к 14:36 по местному времени.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38029

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined