Бытовая оплошность привела к пожару в девятиэтажке в Ленинске-Кузнецком

Вчера в воскресенье, 10 июля, в девятиэтажном доме на бульваре Химиков в Ленинске-Кузнецком загорелась одна из квартир, что на шестом этаже. Как оказалось, около 14:25 пламя охватило комнату из-за неосторожного обращения с бытовыми электроприборами. На тушение выезжали 15 человек и пять автоцистерн.

– К их прибытию из окна шел дым, а из строения самостоятельно эвакуировались четверо взрослых и ребенок. В результате обгорели мебель, вещи на площади 8 "квадратов", – сказали AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу

Обошлось без пострадавших. Полностью ликвидировать огонь удалось только к 14:36 по местному времени.