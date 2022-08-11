Бытовая неосторожность привела к пожару в дачном доме кузбассовцев

Накануне вечером в 22:03 в с/о "Медик" (Полысаевский городской округ) загорелся садовый дом, о чем пожарные узнали от очевидцев. К прибытию четырех спасателей и одной автоцистерны открытым пламенем горела крыша дома, произошло обрушение кровли строения.

В результате ликвидировать возгорание удалось спустя почти 20 минут в 22:21. Обошлось без пострадавших, только материальный ущерб. Предварительно, пожар разгорелся из-за неосторожного обращения с огнем. Общая площадь 28 "квадратов".