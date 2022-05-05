Быстрое вымирание: смертность в Кузбассе значительно ускорилась

За март 2022 года на территории Кемеровской области родились 1 858 детей, а умерло гораздо больше граждан. Так, число усопших достигло отметки в 3 970. Таким образом, естественная убыль населения шахтерского края составила 2 112 человек. Соответствующие данные опубликовали специалисты Росстата.

Если брать в сравнение показатели за аналогичный период 2021 года, то тогда в области на свет появились 2 075 малышей, скончались же 2 589 местных жителей. Убыль была 1 514 горожан, что существенно ниже актуальных данных. Из результатов можно сделать вывод, что вымирание Кузбасса ускорилось.

В целом по Сибири регион занимает одну из лидирующих позиций по смертям: выше только в Алтайском (4 020) и Красноярском краях (4 482).