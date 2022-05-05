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Быстрое вымирание: смертность в Кузбассе значительно ускорилась

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С каждым годом на территории Кемеровской области погибает все больше людей. Существенно снизилась и рождаемость. Все это означает, что число местных жителей стремительно падает.

За март 2022 года на территории Кемеровской области родились 1 858 детей, а умерло гораздо больше граждан. Так, число усопших достигло отметки в 3 970. Таким образом, естественная убыль населения шахтерского края составила 2 112 человек. Соответствующие данные опубликовали специалисты Росстата.


Если брать в сравнение показатели за аналогичный период 2021 года, то тогда в области на свет появились 2 075 малышей, скончались же 2 589 местных жителей. Убыль была 1 514 горожан, что существенно ниже актуальных данных. Из результатов можно сделать вывод, что вымирание Кузбасса ускорилось.


В целом по Сибири регион занимает одну из лидирующих позиций по смертям: выше только в Алтайском (4 020) и Красноярском краях (4 482).

Да!
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