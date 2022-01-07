Был в наушниках: водитель кемеровского автобуса не пустил ребенка в салон

Пользователи соцсетей рассказали, что 6 января, примерно в 14:30, в кемеровский автобус № 197Э не смог попасть ребенок: водитель закрыл двери прямо перед ним. Пассажиры пытались обратить внимание на ошибку и нажимали на кнопку требования остановки, однако их старания были проигнорированы.

– <...> Водитель ехал в наушниках, на просьбу открыть дверь и крики кивал головой и ехал дальше, наушники так и не снял. Даже не уточнил, что случилось, – написали возмущенные кемеровчане.

Комментаторы порекомендовали авторам поста обратиться в обслуживающую данный транспорт компанию.

Напомним, что ранее водитель маршрутки в Кемерове высадил на мороз десятилетнюю девочку за неоплаченный проезд. Руководство примет к нему меры дисциплинарного воздействия.