Фотографией измененного знака поделились в социальных сетях жители Новокузнецка. Горожане заметили, что на табличке "Стоп-линия" появилась новая буква, которую вписали маркером неизвестные. Из знака "Стоп" получился "Стопэ", что повеселило новокузнечан.
‒ "Его установила фирма Гопстоп", "Это Кузнецк, детка", "Это походу для особо тупых!", ‒ пошутили комментаторы.
Автор фотографии уточнил, что "быдловатый" знак появился на проспекте Ленина.
Фото: ВКонтакте / Приколы и Жизнь Новокузнецка
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