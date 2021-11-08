Буйный таксист в Кемерове напал на водителя встречной машины

Информация о конфликте автомобилистов в кузбасской столице появилась на просторах Сети. Очевидец заснял потасовку на проспекте Октябрьском на камеру и указал, что ссора между мужчинами произошла неподалеку от въезда в один из жилых дворов.

Судя по кадрам, горожанин в голубой кофте (предположительно, водитель такси) садится за руль чужой машины синего цвета, чтобы отогнать в сторону мешающий проезду транспорт. При этом в это время владелец авто ведет спор с другим мужчиной в черном. Когда он заметил, что за руль его иномарки сел посторонний человек, то кинулся на него с кулаками. Далее видеосъемка прерывается.

В правоохранительных органах корреспонденту AVOKADO сообщили, что после сигнала о происшествии на указанное место поспешили стражи закона.

– Они выяснили, что в ходе инцидента пассажиры автомобиля "Фольксваген Поло" напали на водителя "Ниссана Вингроад", избили его и скрылись, – указали в ведомстве.

Сейчас полицейским предстоит разобраться в обстоятельствах произошедшего и установить личности всех участников конфликта, после чего будет принято решение в соответствии с законодательством.