Буйный таксист в Кемерове напал на водителя встречной машины

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Фото:  

На одной из кемеровских улиц произошла потасовка с участием нескольких мужчин, в ходе которой один из агрессоров при свидетелях завладел синей иномаркой соперника. В правоохранительных органах редакции AVOKADO рассказали подробности произошедшего.

Информация о конфликте автомобилистов в кузбасской столице появилась на просторах Сети. Очевидец заснял потасовку на проспекте Октябрьском на камеру и указал, что ссора между мужчинами произошла неподалеку от въезда в один из жилых дворов.


Судя по кадрам, горожанин в голубой кофте (предположительно, водитель такси) садится за руль чужой машины синего цвета, чтобы отогнать в сторону мешающий проезду транспорт. При этом в это время владелец авто ведет спор с другим мужчиной в черном. Когда он заметил, что за руль его иномарки сел посторонний человек, то кинулся на него с кулаками. Далее видеосъемка прерывается.


В правоохранительных органах корреспонденту AVOKADO сообщили, что после сигнала о происшествии на указанное место поспешили стражи закона.

– Они выяснили, что в ходе инцидента пассажиры автомобиля "Фольксваген Поло" напали на водителя "Ниссана Вингроад", избили его и скрылись, – указали в ведомстве.

Сейчас полицейским предстоит разобраться в обстоятельствах произошедшего и установить личности всех участников конфликта, после чего будет принято решение в соответствии с законодательством.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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