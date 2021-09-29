Буйный кузбассовец ответит перед судом за выстрел из ружья в охранника бара

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Житель Прокопьевска попал на скамью подсудимых после веселой ночи в баре, закончившейся стрельбой из ружья.

В Прокопьевске будут судить 35-летнего горожанина, который обвиняется сразу по двум статьям: ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, связанное с сопротивлением лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). По данным СК, инцидент произошел в феврале этого года. Пьяный посетитель бара начал буйствовать, на что получил замечание от охранника. Однако это не остановило шумного прокопчанина.

— Тогда сотрудник охраны попросил мужчину покинуть заведение. Тот согласился, однако предупредил, что скоро вернется. После чего обвиняемый съездил домой за охотничьим ружьем и вернулся в развлекательное заведение, — рассказали в областном СУ СКР.

Сначала агрессор выстрелил в двери бара, а потом уже и в самого охранника, который вышел на улицу. В результате 24-летний сотрудник заведения был госпитализирован. Стрелок пытался сбежать, но его поймали.


Злоумышленник сознался в содеянном частично, отрицая попытку расправы над охранником. Теперь судьбу обвиняемого решит суд.

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