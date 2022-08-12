О неприятной находке в булочке сообщила жительница Березовского. Горожанка рассказала, что приобрела сдобу в одном из магазинов и решила позавтракать. Разломив булочку, березовчанка обнаружила в тесте жука.

‒ ...кто поставляет хлебобулочные изделия? Сегодня взяла булочки хотела позавтракать а в ней вот такое, ‒ посетовала жительница Кузбасса.

В комментариях горожане предположили, что насекомое могла поместить в изделие сама березовчанка, так как, по мнению комментаторов, булочки не разламывают перед употреблением в пищу. Однако автор поста возразила, что хотела намазать масло на сдобу, после чего и обнаружила жука.