Бухгалтеры предприятия по лесозаготовке в Кузбассе ответят перед судом за хищение 12 млн рублей

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Кемеровчанки попали под суд за хищение с расчетного счета организации, где работали, более десятка миллионов рублей.

Генеральный директор лесозаготовительной компании Анжеро-Судженска в мае текущего года обратился к правоохранителям и сообщил о хищении около 12 млн рублей с расчетного счета предприятия. По данным полиции, в происшествии оказались замешаны две сотрудницы: главный бухгалтер вместе с коллегой.


40- и 47-летние кемеровчанки на протяжении трех лет переводили деньги с расчетного счета организации на личные счета, после чего распоряжались деньгами на свое усмотрение, в том числе покупали путевки на отдых, сообщили в кузбасском ГУ МВД.


В результате горожанки стали фигурантками уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Максимальное наказание по данной статье предполагает до десяти лет лишения свободы. На текущий момент материалы дела уже направлены в суд для рассмотрения.

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