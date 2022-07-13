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Бухгалтер в Кузбассе мошенничала с зарплатами ради отдыха в Сочи

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Жительница Кемеровской области предстанет перед судом за хищение денег у администрации и школы.

В одном из сельских поселений Мариинского района была проведена проверка, которая выявила факты хищения денежных средств. Выяснилось, что к преступлению причастна бывший бухгалтер администрации. Используя свою должность, 45-летняя женщина вела двойную бухгалтерию. В бумажном виде все документы соответствовали нормам, а вот в электронном документообороте злоумышленница незначительно занижала зарплаты сотрудников, на эту же сумму завышая свою. Действуя по данной схеме, женщина за пять лет похитила более 1 млн рублей у администрации сельского поселения, а также у местной школы, где работала по совместительству. Общая сумма ущерба составила около 3,7 млн рублей.

– В ходе следствия фигурантка дала признательные показания. Она пояснила, что похищенные деньги потратила, в том числе на отдых в Сочи, Алтайском крае и Ялте, – сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении экс-бухгалтера возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Женщине грозит до десяти лет лишения свободы. Кроме того, потерпевшие стороны подали иски о возмещении ущерба.

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