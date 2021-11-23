Бухгалтер предприятия в Кузбассе присвоила около четырех миллионов рублей

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Правоохранители завершили расследование дела, возбужденного в отношении бывшего главного бухгалтера предприятия в Кемеровской области. Женщину обвиняют в присвоении нескольких миллионов рублей.

Директор организации по производству строительных металлоконструкций, расположенной в Юрге, обратился к правоохранителям из-за крупной недостачи, выявленной во время проверки по факту неуплаты налогов. Выяснилось, что главный бухгалтер предприятия, 53-летняя юргинка, под видом уплаты налогов в период с ноября 2015 года по сентябрь 2017 года похитила со счетов фирмы около четырех миллионов рублей. Присвоенные деньги женщина переводила на счет учрежденной ей организации, а также на счет своего родственника.


В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Сейчас дело направлено на рассмотрение в суд, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Потерпевшая сторона подала гражданский иск на сумму, украденную бывшим сотрудником.


Юргинке грозит до 10 лет лишения свободы.

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