Бухгалтер из Кемерова понесет наказание за хищение более 1 млн рублей

Согласно данным следствия, 38-летняя женщина, будучи сотрудницей бухгалтерии юридической фирмы, воспользовалась временным отсутствием своего руководителя и втайне от начальника оформила платежные поручения на различные товары, которые на самом деле не поставлялись.

Также женщина перечисляла себе деньги на оплату мнимых пособий сотрудникам организации.

– Таким образом она похитила более 1 000 000 рублей, – передает ГУ МВД по Кузбассу.

В настоящий в отношении сотрудницы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Сейчас уголовное дело вместе с обвинительным заключением передано в Центральный районный суд Кемерова.