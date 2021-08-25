Бухгалтер из Кемерова понесет наказание за хищение более 1 млн рублей

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В Кемерове перед судом предстанет женщина, занимавшая должность бухгалтера в юридической фирме, которая во время отсутствия руководителя незаконно похитила более одного миллиона рублей.

Согласно данным следствия, 38-летняя женщина, будучи сотрудницей бухгалтерии юридической фирмы, воспользовалась временным отсутствием своего руководителя и втайне от начальника оформила платежные поручения на различные товары, которые на самом деле не поставлялись.


Также женщина перечисляла себе деньги на оплату мнимых пособий сотрудникам организации.

– Таким образом она похитила более 1 000 000 рублей, – передает ГУ МВД по Кузбассу.

В настоящий в отношении сотрудницы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Сейчас уголовное дело вместе с обвинительным заключением передано в Центральный районный суд Кемерова.

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