Кузбассовец сообщил о "наступлении будущего" после того, как заметил процесс уборки мусорного контейнера в Южном районе города Кемерово. Происходящее он запечатлел на камеру мобильного телефона. Из видео следует, что на уборку отходов из бака прибыли сразу два транспорта: трактор и грузовик.

– Будущее наступило. Инновационные технологии вывоза мусора на Южном, – прокомментировал отснятое автор.

На съемке трактор с помощью объемного ковша погружает содержимое урны в кузов крупногабаритного "помощника". При этом пользователей Сети поразила, что с вывозом мусора теперь приходится справляться сразу двум автомобилям.