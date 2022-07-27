Брюнетка во всем черном пропала без вести в Новокузнецке

В минувший четверг, 21 июля, в Новокузнецке пропала 30-летняя Кристина Сергеевна Иванова, сообщили в ПСО "Лиза Алерт".
Приметы горожанки: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, черные волосы, серые глаза. Она была одета в черную кофту, черные штаны и такого же цвета кроссовки.
Желающие помочь с поисками могут позвонить по номеру 8-800-700-54-52 или набрать 112.
Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что кузбасские волонтеры попросили помощи в поиске пенсионерки в черных туфлях.
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
Загрузка комментариев