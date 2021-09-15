Брючный костюм и блуза с высоким воротом, дополненные туфлями на громоздком каблуке – удобный и весьма возвышенный образ для повседневной носки. Этой эффектной комбинации не суждено выйти из моды, поэтому выбирайте исключительно качественные ткани для такого костюма. Дополнить образ можно крупными жемчужными сережками и цепью на шею.

Да, брючные костюмы никогда не станут лишним элементом в каждом новом цикле моды. Однако некоторые устаревшие и вульгарные вещи, которые раньше мы носили не снимая, лучше не возвращать в свой гардероб, даже несмотря на то, что они вновь неожиданно появились на подиумных дорожках.

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