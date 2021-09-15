Любимая клетка
Строгая клетка – полюбившийся многим и совершенно обычный принт для брючных костюмов. Пожалуй, он никогда не выйдет из моды, однако нужно учитывать, что его уже нельзя сочетать с узкими, приталенными жакетами и прямыми брюками. Пиджак прямого кроя с широкими рукавами, брюки-трубы или клеш, белая футболка, классический клатч и грубые, массивные солнцезащитные очки – вот идеальный образ и для офиса, и для вечерних мероприятий.
Оверсайз
Оверсайз хорош не только для осенних свитеров: костюмы подобного кроя все еще остаются в тренде. Кстати, чем "вкуснее" будет их оттенок, тем лучше. К примеру, в этом сезоне на пике находится нежный лавандовый цвет. Дополните этот мягкий образ дерзкими, яркими туфлями густо-фиолетового цвета, золотыми или серебряными часами на широкой цепочке и бежевым клатчем. Готово, можете наслаждаться своей неотразимостью.
Минимализм
Тотал-луки в одном оттенке пока еще не вышли из моды, поэтому брючный костюм без принта – определенно подходящий вариант и в пир, и в мир. Контрастной в этом случае должны быть только обувь, а также сумка, выполненные в минималистичном стиле. Что до украшений – крупная золотая цепь или нежное, но простое ожерелье великолепно дополнят созданный образ.
Золотой нестандарт
Современная мода благоволит тем, кто мечтает выражать себя по-особенному, а потому, если вам уже надоели близкие к классике варианты брючного костюма, настало время экспериментировать: к примеру, выбрать брюки на резинках, дополненные пиджаком-бушлатом молочно-бежевого цвета. К этой двойке отлично подойдут и грубые ботинки, и сапожки, и минималистичные босоножки, а также причудливая сумка в хулиганском стиле. А если попробовать непривычный крой вы пока не решились, обратите внимание на принт: отказавшись от привычной клетки или однотонных тканей в угоду ярким абстрактным узорам, вы точно сможете выделиться из толпы.
Базовая рубашка – идеальный третий
Базовые и однотонные рубашки в 2021 году находятся на пике моды. Предпочтительнее всего выбирать вариант белоснежного оттенка, дабы он удачно смотрелся с неяркой и нежной тканью костюма. В этом случае двойку лучше выбирать из льна: ее фактура прекрасно дополнит образ сама по себе. Сочетать такую комбинацию следует с белыми кроссовками или кедами. Что до аксессуаров, то для такого расслабленного и полноценного образа они и вовсе не требуются.
Элегантность и возвышенность
Брючный костюм и блуза с высоким воротом, дополненные туфлями на громоздком каблуке – удобный и весьма возвышенный образ для повседневной носки. Этой эффектной комбинации не суждено выйти из моды, поэтому выбирайте исключительно качественные ткани для такого костюма. Дополнить образ можно крупными жемчужными сережками и цепью на шею.
Да, брючные костюмы никогда не станут лишним элементом в каждом новом цикле моды. Однако некоторые устаревшие и вульгарные вещи, которые раньше мы носили не снимая, лучше не возвращать в свой гардероб, даже несмотря на то, что они вновь неожиданно появились на подиумных дорожках.
Фото: unsplash.com
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