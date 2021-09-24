Бросивший мать своего ребенка Табаков появился на вечеринке в компании другой женщины

По сведениям прессы, сын покойного артиста Олега Табакова появился на вечеринке по случаю проведения кинофестиваля "Кинотавр" в сопровождении спутницы, которой оказалась PR-агент Ксения Ермоленко. Актер, у которого растет внебрачная дочь от Софьи Синициной, танцевал и обнимался с пиарщицей, пишет РИА ФАН со ссылкой на один из Telegram-каналов.



Как передает издание, после разрыва с матерью своего ребенка знаменитости удалось сохранить с ней теплые отношения, он также финансово ее поддерживать.