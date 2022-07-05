Брошенный курильщиком окурок прожег имущество в квартире кемеровчанки

Оказалось, что инцидент произошел в доме №17 на улице Дружбы. По словам подписчицы сообщества во "ВКонтакте", где появилась запись, неизвестный курильщик выбросил тлеющий бычок на улицу, что едва не привело к серьезному пожару, поскольку окурок залетел в квартиру.

– Вот последствие того, что какой-то СВИН кинул окурок! А если бы меня не было дома? Да все что угодно могло произойти!!!! Понимаю что курящих много, но у людей на это пепельница стоит!!! – сокрушилась рассказчица.

Для подтверждения своих слов разъяренная горожанка прикрепила кадры с пледом, который прожгла сигарета. В свою очередь в комментариях интернет-пользователи поделились и своими историями соседства с курильщиками. Так, в комментариях под постом женщина указала, что из-за любителей бросать окурки в ее доме у людей практически полностью сгорел балкон.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что во вторник, 5 июля, ночью в кузбасском селе загорелся частный жилой дом. Пожар охватил и надворные постройки, на его тушение потребовалось несколько часов.