Брошенный курильщиком окурок прожег имущество в квартире кемеровчанки

0
Фото:  

В Сети жительница кузбасской столицы заявила, что вредная привычка земляков едва не лишила ее собственного жилища.

Оказалось, что инцидент произошел в доме №17 на улице Дружбы. По словам подписчицы сообщества во "ВКонтакте", где появилась запись, неизвестный курильщик выбросил тлеющий бычок на улицу, что едва не привело к серьезному пожару, поскольку окурок залетел в квартиру.

Вот последствие того, что какой-то СВИН кинул окурок! А если бы меня не было дома? Да все что угодно могло произойти!!!! Понимаю что курящих много, но у людей на это пепельница стоит!!! сокрушилась рассказчица.

Для подтверждения своих слов разъяренная горожанка прикрепила кадры с пледом, который прожгла сигарета. В свою очередь в комментариях интернет-пользователи поделились и своими историями соседства с курильщиками. Так, в комментариях под постом женщина указала, что из-за любителей бросать окурки в ее доме у людей практически полностью сгорел балкон.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что во вторник, 5 июля, ночью в кузбасском селе загорелся частный жилой дом. Пожар охватил и надворные постройки, на его тушение потребовалось несколько часов.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37842

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined