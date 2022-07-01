Брошенное на улице надгробие шокировало кузбассовцев

Беловчане нашли близ улицы Пионерской металлическое надгробие. Судя по сделанным горожанами фотографиям, памятник оказался брошен в траве. Местные жители предположили, что кто-то попытался сдать элемент захоронения в пункт приема металлолома. Действия неизвестных шокировали и разозлили комментаторов.
‒ "Народ, что же вы творите-то? Совсем ошалели", "Чтоб руки отсохли у тех, кто такое творит", "Уроды", ‒ высказались кузбассовцы.
Напомним, что в мае текущего года жители нескольких городов в Кемеровской области сообщали о погромах на кладбищах.
Фото: ВКонтакте / ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО
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