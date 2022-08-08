Брошенное на пути к школе дерево вынудило кузбассовцев рисковать жизнями на дороге

В сообществе во "ВКонтакте", где публикуются новости города Мариинск (Кемеровская область), появилась публикация, согласно которой на территории у школы №1 хаотично разбросаны ветви срубленного дерева, из-за чего пешеходам приходится выходить на дорогу, чтобы подойти к учебному учреждению.

– Какого числа оно там появилось - не знаю. Обойти возможно только по дороге, – сказала возмущенная женщина.

В комментариях под постом интернет-пользователи предложили горожанке обратиться в местную администрацию. Некоторые же заявили, что сегодня проходили по этой дорожке и там ничего нет. Как объяснила автор сообщения, дерево было брошено еще 2 августа и сегодня утром оно еще лежало там же. Можно предположить, что спустя несколько дней рабочие все-таки расчистили территорию.