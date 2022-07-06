Брошенная людьми красноухая черепаха поселилась в беловском парке

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В центре города Белово местные жители обнаружили в парке черепаху. Кемеровский биолог рассказал журналисту AVOKADO, как экзотическое существо могло появиться в кузбасском городе.

По словам автора публикации во "ВКонтакте" черепаха была замечена в одном из беловских парков, где она плыла по небольшому водоему. Очевидцы предположили, что живое существо могли отправить на улицу недобросовестные владельцы, которые ранее приобрели его в зоомагазине.


Чтобы узнать подробности о появлении теплолюбивого гостя в Сибири журналист AVOKADO обратился к кемеровскому биологу Николаю Скалону. Специалист подтвердил догадки беловчан, указав, что черепаха могла оказаться "неудобным домашним животным".

Это красноухая черепаха, родом из США. Обычно их разводят в неволе, по всему миру продают маленьких черепашат, которые могут вырасти до 30 сантиметров. При этом в дикой природе на территории Кемеровской области их встретить невозможно, – уточнил собеседник.

Однако у найденной в парке черепахи все-таки есть шанс на выживание. Она не погибнет в том случае, если неравнодушные граждане приютят ее к себе. К слову, перезимовать ей удастся и в Беловском водохранилище, где она какое-то время сможет просуществовать благодаря теплой температуре воды.

Фото: ВКонтакте / "Регион-42 Кемерово"

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