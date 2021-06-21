Пользовательница соцсетей разместила в местном сообществе пост с целью предостеречь жителей города Кемерово от трагедии. С ее слов, стая агрессивных собак орудует на улице Пограничной, которая относится к территории рудничного района.

– Бездомные собаки разгуливают по улице бросаются на детей!!! Прошу вас пред принять меры у меня пятеро детей несовершеннолетних, очень страшно!!! – указано в сообщении.

В комментариях пользователи Сети отметили, что и в других районах города периодически людям приходится сталкиваться "с друзьями человека", правда не всегда животные агрессивно настроены по отношению к прохожим.