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"Бросаются на детей": кемеровчане пожаловались на агрессивных бродячих собак

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Жительница кузбасской столицы на просторах Сети опубликовала запись с видеосъемкой, в которой рассказала об опасностях, подстерегающих детей и взрослых на улицах города.

Пользовательница соцсетей разместила в местном сообществе пост с целью предостеречь жителей города Кемерово от трагедии. С ее слов, стая агрессивных собак орудует на улице Пограничной, которая относится к территории рудничного района.

– Бездомные собаки разгуливают по улице бросаются на детей!!! Прошу вас пред принять меры у меня пятеро детей несовершеннолетних, очень страшно!!! – указано в сообщении.

В комментариях пользователи Сети отметили, что и в других районах города периодически людям приходится сталкиваться "с друзьями человека", правда не всегда животные агрессивно настроены по отношению к прохожим.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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