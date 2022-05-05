Бродячие собаки запугали жителей кузбасского пгт

Жалоба на беспризорных собак в поселке Ижморский появилась на платформе "Кузбасс Онлайн". Со слов автора сообщения, животные весьма не дружелюбны по отношению к человеку, в связи с чем властям следовало бы убрать их с местных улиц.

– Стало очень много собак, и все они несильно добрые. Как детям ходить одним в школу? – задался вопросом интернет-пользователь.

Ответ на обращение последовал от администратора сервиса. Специалист указал, что ранее специализированная организация планировала отлов на 4 мая, однако удалось ли разобраться со скоплением бродячих псов в округе, остается неизвестным.