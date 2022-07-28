Бродячие собаки запугали жителей кемеровского двора

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Жительница столицы Кузбасса возмутилась поселившимися во дворе ее дома бездомными собаками. По словам горожанки, из-за псов невозможно отпустить ребенка погулять без сопровождения.

Кемеровчанка в Сети рассказала, что около ее дома на ФПК поселилась "стая шавок", которая состоит как минимум из семи бродячих псов. Она отметила, что из-за животных во дворе опасно, особенно для детей.

Каждый вечер эта стая шавок выбегает из проходной напротив Свободы 7, будьте осторожны все, кто гуляет с животными, детьми и т.д, сказала пользовательница "ВКонтакте" в городском сообществе.

При этом в комментариях горожане рассказали и свои истории встречи со сворой. Так, одна из женщин отметила, что пару месяцев назад сталкивалась с этими собаками на Тухачевского, 31 и тогда она не могла их обойти, поскольку те агрессивно рычали и скалились.


Стоит отметить, что заявки на отлов безнадзорных животных принимаются по единому номеру 67-00-00.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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