Бродячие собаки заполонили улицу возле кемеровской редакции

Сообщение о разгуливающих без надзора крупных животных появилось сегодня в сообществе в социальной сети. Автор в тексте публикации указал, что собаки замечены на проспекте Октябрьском возле дома №28.

– Стая бродячих собак на редакции "Кузбасс". Куда обращаться?? – прокомментировал снимок интернет-пользователь.

Судя по опубликованному снимку, как минимум четыре пса проводят время на пешеходном тротуаре, где ходят люди.

Ранее редакция журнала AVOKADO сообщала своим читателям, что в кузбасской столице прохожие снова заметили стаи беспризорных животных, которые устроили "битву" за территорию возле одного из кемеровских недостроев.