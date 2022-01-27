Бродячие собаки заполонили улицу возле кемеровской редакции

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Фото:  

Стая бродячих псов заполонила улицу у редакции кемеровской газеты.

Сообщение о разгуливающих без надзора крупных животных появилось сегодня в сообществе в социальной сети. Автор в тексте публикации указал, что собаки замечены на проспекте Октябрьском возле дома №28.

Стая бродячих собак на редакции "Кузбасс". Куда обращаться?? прокомментировал снимок интернет-пользователь.

Судя по опубликованному снимку, как минимум четыре пса проводят время на пешеходном тротуаре, где ходят люди.


Ранее редакция журнала AVOKADO сообщала своим читателям, что в кузбасской столице прохожие снова заметили стаи беспризорных животных, которые устроили "битву" за территорию возле одного из кемеровских недостроев.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

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