Бродячие собаки заполонили окрестности кузбасского поселка

Жители пгт Инской в Кемеровской области вынуждены жить в страхе из-за животных: беспризорные псы охватили окрестности всего поселка. Об опасности запуганные граждане сообщили в Сети и заверили, что в одной стае можно насчитать восемь и более голов.

– Возможно, это не одна стая, эту проблему необходимо решать в короткие сроки, – уточнил интернет-пользователь.

Однако комментаторы не посчитали проблему серьезной. Они предложили сделать доброе дело – приютить всех бездомных собак.