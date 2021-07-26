Бродячие собаки загрызли домашнюю кошку на глазах кемеровчан

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Стая бездомных псов разорвала питомца жителей Лесной Поляны в кузбасской столице. Об инциденте в соцсетях сообщили очевидцы происшествия.

Размещена публикация об убийстве домашней кошки дикими собаками была в сообществе жителей района в Сети. В нем же говорится, что местность облюбовали три одинаковых бездомных пса, которые прогуливаются по ней в темное время суток. Из того, что представлено на кадрах с животными, следует, что выглядят они как средние собаки, а цвет их окраса - серый.


Рассказывая о засилье бездомных псов, автор публикации отметила, что животные недавно загрызли рыжую кошку с красным ошейником на одной из парковок в Лесной Поляне. Местные жители попытались спасти ее, но безуспешно: псов, начавших убегать с животным, догнали слишком поздно.


В этой связи в тексте публикации автор призывает соседей быть особенно осторожными в вечернее время.

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