Бродячие собаки загрызли домашнюю кошку на глазах кемеровчан

Размещена публикация об убийстве домашней кошки дикими собаками была в сообществе жителей района в Сети. В нем же говорится, что местность облюбовали три одинаковых бездомных пса, которые прогуливаются по ней в темное время суток. Из того, что представлено на кадрах с животными, следует, что выглядят они как средние собаки, а цвет их окраса - серый.

Рассказывая о засилье бездомных псов, автор публикации отметила, что животные недавно загрызли рыжую кошку с красным ошейником на одной из парковок в Лесной Поляне. Местные жители попытались спасти ее, но безуспешно: псов, начавших убегать с животным, догнали слишком поздно.

В этой связи в тексте публикации автор призывает соседей быть особенно осторожными в вечернее время.