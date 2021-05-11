Бродячие собаки растерзали домашних птиц в Кузбассе

Жительница Кузбасса, владеющая личным скотом, предупредила земляков об опасности бродячих собак, поселившихся в Полысаеве. Животные загрызли ее птиц.

О проблеме, с которой столкнулась женщина, она рассказала в одном из крупнейших городских сообществ, уточнив, что произошел инцидент в районе садов. Вместе с сообщением она также прикрепила видеозапись, на которую запечатлела последствия визита бездомных псов. На кадрах виден погибший скот.

По словам горожанки известно, что животные загрызли индоутку, и двух куриц. Еще четыре птицы, которые находились в хозяйстве женщины, пропали. Предполагается, что псы могли унести их с собой.