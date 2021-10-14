Бродячие по городу куры привлекли внимание кемеровчан

Жители областного центра в Сети опубликовали фотографию, на которой запечатлены две черные курицы, которые бродили по городу без присмотра.

В комментариях подписчики сообщества, где появилась публикация, изъявили желание присвоить птиц. Некоторые с юмором отнеслись к кадру и отметили, что если в следующий раз земляки заметят на улице гусей, то пусть сообщат, якобы пользователь пишет и звонит им (гусям), но они не отвечают.

Пернатые разгуливали на Черняховского, 8, указал автор. Неподалеку от указанной улицы расположена Кемеровская городская детская клиническая больница №1.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что очевидцы сняли куриц у дороги в центре Кемерова.