Бродивший у автомобилей медведь попал на видео в Кузбассе

По словам березовчан, медведь был замечен у лыжной базы КСШ им. А. Бессмертных. На кадрах, снятых уличной камерой, видно, как животное прохаживается возле ворот и припаркованных автомобилей. Пользователи Сети предположили, что молодой медведь вышел к людям в поисках пропитания.

‒ Надеюсь, что его поймают и отвезут подальше в тайгу. А не пристрелят! ‒ высказалась в комментариях одна из горожанок.

Ранее кузбассовец снял на камеру бегущее по трассе семейство из четырех медведей.