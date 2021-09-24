Британские ВС присвоили Дэниелу Крейгу звание Джеймса Бонда

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Английский актер Дэниел Крейг, полюбившийся широкой публике по роли Джеймса Бонда в серии фильмов "007", получил такое же военное звание, как у своего знаменитого экранного героя.

Представители британских ВС присвоили известному актеру Дэниелу Крейгу звание почетного командующего Королевского флота Великобритании, которое также носил и его экранный персонаж Джеймс Бонд. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на сообщение сайта Королевского военно-морского флота Великобритании.


Как передает пресса, данное назначение является признанием личной поддержки актера Вооруженных сил страны, а также связывает его с наследием, созданным под видом экранного агента британской разведки.


Сам же Крейг отметил, что для него получение звания почетного командующего старшего звена является большой честью, сообщает издание.

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