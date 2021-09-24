Британские ВС присвоили Дэниелу Крейгу звание Джеймса Бонда

Представители британских ВС присвоили известному актеру Дэниелу Крейгу звание почетного командующего Королевского флота Великобритании, которое также носил и его экранный персонаж Джеймс Бонд. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на сообщение сайта Королевского военно-морского флота Великобритании.

Как передает пресса, данное назначение является признанием личной поддержки актера Вооруженных сил страны, а также связывает его с наследием, созданным под видом экранного агента британской разведки.

Сам же Крейг отметил, что для него получение звания почетного командующего старшего звена является большой честью, сообщает издание.